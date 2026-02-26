【モデルプレス＝2026/02/26】女優の八木莉可子と俳優の吉田鋼太郎が2月26日、都内で開催されたファミリーマート45周年プロジェクト発表会／おむすびキャンペーン新商品発表会・試食会に出席。今年チャレンジしたいことを明かした。【写真】24歳美人女優「素材の良さが爆発」ネット驚きのすっぴん姿◆八木莉可子、“今年チャレンジしたいこと”は？ファミリーマートの45周年のスローガンが「いちばんチャレンジ！」だということで