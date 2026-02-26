温泉施設で盗撮 海自1等海曹を懲戒処分 鹿児島県垂水市内の温泉施設で浴室内を盗撮したとして、海上自衛隊鹿屋航空基地の1等海曹が停職3か月の懲戒処分を受けました。 きょう2月26日付けで停職3か月の懲戒処分を受けたのは、鹿屋基地の第1航空群司令部に所属する40代の1等海曹です。自撮り棒につけたスマホを使い 司令部によりますと、1等海曹は2023年12月、垂水市内の温泉施設で自撮り棒につけたスマートフォンを使い、