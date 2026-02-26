丸亀警察署 丸亀署は2月26日、福岡県中間市の風俗店従業員の男（31）を麻薬取締法違反の疑いで逮捕しました。 警察によりますと、男は２月13日、自宅で乾燥大麻の植物片0.28ｇを所持した疑いが持たれています。調べに対し、男は「間違いないです」と容疑を認めているということです。 丸亀署は、2025年11月に逮捕した岩手県一関市の無職の男（31）が販売したとみて捜査していました。