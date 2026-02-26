【芸能界クロスロード】ライバルのミヤネ卒業、R-1準決勝進出…石井亮次アナの“タナボタ強運”が止まらない理由今年9月いっぱいで終了することが発表された午後の情報番組「ミヤネ屋」。2006年のスタート当時は、関西ローカルの放送だったが1年後に全国放送に移行した。ワイドショーといえば、朝・昼問わず東京のキー局が制作していた。「ミヤネ屋」は大阪・読売テレビの制作。司会も関西のフリーアナ宮根誠司と、初物づくし