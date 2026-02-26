３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が２６日、中日との強化試合が行われるバンテリンドームで前日練習に参加した。空路で愛知入りし、そのまま球場へ直行。グラウンドに姿を現すと、映像カメラ１５台以上が並び、待ち構えていた報道陣も騒然となった。ドジャースを球団史上初のＷＳ連覇に導いた男が、ついに侍ジャパン合流を果たした。大谷は、