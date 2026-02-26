農林水産省は２６日、２０２４年の農作業中の死者数が前年比５１人増の２８７人となり、５年ぶりに増加したと発表した。猛暑で熱中症の死者数が増加したことなどが原因で、同省は夏場の安全対策を強化する。厚生労働省の人口動態調査の死亡個票などを基に集計した。熱中症の死者数は前年より２２人増え、過去最悪の５９人に上った。このほか、トラクターの転倒など機械作業での死者数が１５６人（前年比９人増）、施設作業での