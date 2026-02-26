2月26日（現地時間25日）、サンアントニオ・スパーズが敵地のスコシアバンク・アリーナでトロント・ラプターズと対戦。110－107で勝利を収め、2015－16シーズン以来となる10連勝を達成した。 第3クォーターではシュートミスやターンオーバーが増え、一時はラプターズに試合最大の15点リードを奪われたスパーズ。しかし、第4ク