大丸エナウィンが後場上げ幅を拡大している。午後２時ごろに２６年３月期の期末配当予想を１４円から１５円へ増額修正したことが好感されている。年間配当予想は２９円となり、前期実績に対して２円の増配になる。 出所：MINKABU PRESS