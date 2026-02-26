午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９８８、値下がり銘柄数は５５５、変わらずは４７銘柄だった。業種別では３３業種中２７業種が上昇。値上がり上位にサービス、銀行、海運、情報・通信など。値下がりで目立つのは非鉄金属、小売、ガラス・土石など。 出所：MINKABU PRESS