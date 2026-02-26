デンバー・ナゲッツ vs ボストン・セルティックス日付：2026年2月26日（木）開催地：ボール・アリーナ（Denver）最終スコア：デンバー・ナゲッツ 103 - 84 ボストン・セルティックス NBAのデンバー・ナゲッツ対ボストン・セルティックスがボール・アリーナ（Denver）で行われた。 第1クォーターはボストン・セルティックスがリードし21-24で終了する。第2ク