バイエルン女子（ドイツ）に所属するなでしこジャパンのMF谷川萌々子が２月25日、オンライン取材に応じ、「優勝してワールドカップへの切符を掴みたい」と、３月にオーストラリアで行なわれる女子アジアカップの目標を掲げた。12か国が参加する今回の女子アジア杯は、2027年にブラジルで行なわれる女子ワールドカップの予選も兼ね、上位６か国に出場権が与えられる。20歳の谷川はW杯への強い想いを持つ。2023年にオースト