アイ・オー・データ機器は、テレビ録画用ハードディスクに保存した番組を、PCでBD（ブルーレイディスク）やDVDへ簡単にダビングできる専用ソフト「BDレコ（BDRC-APP）」を発売している。録画番組を手軽にバックアップしたいユーザー向けに開発されたもので、PCと対応光学ドライブがあれば、すぐにダビングが可能。テレビの買い替えや故障時に視聴できなくなるリスクを防ぎ、「残しておきたい番組」を安全に保存できる点が大きな