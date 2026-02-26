ｇｏｏｄｄａｙｓホールディングス [東証Ｇ] が2月26日後場(15:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の6.8億円→8.2億円(前期は5.5億円)に21.2％上方修正し、増益率が23.6％増→49.8％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の4.3億円→5.8億円(前年同期は2.1億円)に32.9％増額し、増益率が