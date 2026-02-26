26日15時現在の日経平均株価は前日比131.86円（0.23％）高の5万8714.98円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は988、値下がりは555、変わらずは47と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を121.94円押し上げている。次いでリクルート が44.02円、ファナック が42.28円、ファストリ が26.47円、ＴＤＫ が23.06円と続く。 マイナス寄与度は1