中国駐大阪総領事館は26日、大阪市の路上で中国人男性が現金500万円を奪われた事件を受け、日本への渡航を控えるよう改めて呼び掛けた。報道によると、神奈川県在住の中国籍の男性（36）が同日午後5時20分ごろに大阪市住吉区を歩いていたところ、突然、男2人に襲われて現金500万円が入ったバッグを奪われた。総領事館は「事件発生直後に現地警察へ申し入れを行い、日本側に対し早期解決と在日中国公民の生命・財産の安全確保を求め