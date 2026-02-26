岩手県大船渡市の大規模山林火災は、２６日で発生から１年となった。平成以降では国内最大の約３３７０ヘクタールが焼失。住民１人が犠牲となり、９０棟もの家が焼けた。家を失った約６０世帯の人たちは、今も応急仮設住宅や親戚宅などでの暮らしを余儀なくされている。（盛岡支局山岸憲伸、堤正喜）２６日午前１０時過ぎ、亡くなった柴田吉郎さん（当時９０歳）の長男・修幸さん（６４）と長女・松川悦子さん（６２）が、実