「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋侍ジャパン−中日」（２７日、バンテリンドーム）３月のＷＢＣに出場するドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日、バンテリンドームに到着し、日本代表チームに合流した。この日は１５時から侍ジャパンの練習が行われる。観客には非公開の練習だったが、球場の周りには“スター”の登場を期待するファン約３００人が集まった。チャーター機で名古屋空港に到着後、車でバ