元「Wink」のタレント相田翔子（56）が26日までに自身のブログを更新。56歳の誕生日を迎えたことを報告し、相方の鈴木早智子（57）と食事に出かけたことも明かした。「お誕生日」と題したブログを更新。「レベルアップ致しました笑」と書き出し、「お誕生日のお祝いメッセージありがとうございました。優しさが胸に熱く沁みます。皆様の笑顔に繋がるよう元気をお届けできるよう日々頑張ります」と感謝の思いをつづった。「そ