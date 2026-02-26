ボクシングイベント「ＳＡＩＫＯＵＬＵＳＨ」の亀田興毅ファウンダー（３９）が２６日、オンライン会見を行い、次回イベントをキルギス共和国ビシケクのガスプロムスポーツコンプレックスで４月１７〜１９日の３日間開催することを発表した。最終日となる１９日のメインイベントでは、ＷＢＡ世界スーパーフライ級１１位の佐野遥渉（２２）＝ＬＵＳＨ＝が同級暫定王者のデビッド・ヒメネス（３３）＝コスタリカ＝に挑戦することも