約７０年前、大半の集落がダムの底に沈んだ東京の旧小河内（おごうち）村の風景を、スマホなどを使って現在の湖面に重ねて見られるウェブアプリ「小河内タイムレンズ」が完成した。地元の郷土芸能団体が、ＡＲ（拡張現実）技術を通じて無料で公開し、「失われた村」の記憶を伝える。東京の水がめとして知られる多摩川上流の小河内ダム（通称・奥多摩湖）は、１９３８年に建設を開始。小河内村と山梨県の２村の９４５世帯が、高