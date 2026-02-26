2月25日、女優の、のんが自身のInstagramを更新。かつて志村けんさんが持ちネタとしていた変なおじさん風の “髭メイク” オフショットを披露し、ファンから歓喜の声があがっている。のんは《こち予備7話のオフショット 今夜8話観てね 24時24分からだよ》と投稿し、“髭メイク” 写真を5枚公開した。のんは、timeleszの菊池風磨が主演する連続ドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』（日本テレビ系）に出演中。芸能記者が言う。