フィギュアスケート女子で銅メダルミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した17歳・中井亜美（TOKIOインカラミ）が26日、日テレ系の情報番組「ZIP!」に生出演。メイクに関する話題で驚きの事実を明かし、ネット上のファンも反応していた。高校2年生の中井は、こうした生出演は初めての経験。番組内では街角の女性から、チークや綺麗なまつ毛に関する興味が寄せられ「メイクのポイントはありますか？