いまの場所にたどり着くまでに、どんな選択肢があったのか――。この連載では、道を切り開き始めた次代のお笑い芸人に、これまで歩んできた人生における決断と、その先に見据える未来について聞いていく。それぞれの選択がどのように現在をつくり、次の挑戦へつながっていくのかを記録していく試みだ。本稿で話を聞いたのは、お笑いコンビ カゲヤマ。ともに東京都練馬区出身のNSC東京校14期生で、タバやん。は1985年7月15日生まれ