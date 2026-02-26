侍ジャパンに合流米大リーグ・ドジャースの大谷翔平が26日、バンテリンドームに姿を見せた。来月開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向け、練習を行う侍ジャパンに合流。カーテンで車内が隠されたワンボックスカーで到着し、入り待ちのファンはその姿が確認できなかった。グラウンドにもユニホーム姿で姿を現し、身体を動かしながら選手たちとコミュニケーションを取った。バンテリンドームの到着口付近に