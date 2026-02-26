ヤマハは2月25日、同社歌声合成ソフトウェア『VOCALOID6』が先行導入された初音ミクの歌唱曲『Feel. Move.』の配信を開始した。本作品は、同社、ヤマハ発動機、クリプトン・フューチャー・メディアの3社による共同制作となっている。『Feel. Move.』配信ジャケット画像今回配信された初音ミクの歌唱曲『Feel. Move.』のボーカルには、クリプトンが4月14日に発売する「初音ミクV6」を先行導入している。同社開発のVOCALOIDエンジン