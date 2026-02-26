NTT西日本は2月25日、故障発生時などのトラブルに関する電話受付業務において、生成AIソリューション「AI-IVR」を活用した音声ガイダンスによる自動受付のトライアルを、2月27日より開始することを発表した。実証期間は3月31日まで。取り組みの概要図○実証の背景と課題これまでの故障・トラブル発生時の電話受付はオペレーターによる対応が中心だったが、自然災害時など申告件数が急増する場面では電話窓口が混雑し、相手を待たせ