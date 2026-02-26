人気女子アナの退社ラッシュが止まらない。フジテレビはエースの永島優美(ゆうみ)アナ（34）と藤本万梨乃アナ（30）、ＴＢＳは宇内梨沙アナ（34）がいずれも昨年のうちに社を去り、″ポスト水卜麻美″として期待されていた日本テレビの岩田絵里奈アナ（30）までもが、今年３月をもって退社すると報じられた。各局の未来を担う新時代のスター候補は誰なのか？若手は育っているのか!?女子アナに精通する関係者たちが選抜した業界