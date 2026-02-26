まだ肌寒さが残る時季は、調節しやすいカーディガンが便利。ダークトーンのアイテムに頼っていた季節から、明るいカラーが増える春に向けてスイッチするなら、つなぎ役になってくれる中間色の「グレー」が頼りになりそうです。そこで今回は【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】のグレーカーディガンを使った、おしゃれスタッフさんによる「シャレ見えコーデ」をご紹介します。