プロ野球日本ハムファイターズの本拠地球場エスコンフィールドHOKKAIDOがある北海道ボールパークFビレッジ（北海道北広島市Fビレッジ）で、商業・オフィス施設の建設工事がスタートした。エスコンの子会社・エスコンスポーツ&エンターテイメントが進める「Fビレッジ複合施設（仮称）」で、2028年1月の完成、2028年春の開業を目指す。【こちらも】博多のアサヒビール工場用地、JR九州など買収2029年度以降に再開発へ施設