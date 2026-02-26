女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は２７日に、第１０５話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）リテラリーアシスタントとしてヘブン（トミー・バストウ）の執筆活動を手助けするトキ（郄石あかり）。ヘブンが学校に行っている間に、ネタ探しに奔走する。学校ではヘブンが授業の帰りに、ロバート（ジョー・トレメイン）か