高松東／武田沙弓さん（左）・大手前高松／長野仁実さん（右） 岡山・香川の頑張る高校生を応援する青春のキセキです。今回は幼い頃から一緒に練習してきた、フィギュアスケートに打ち込む2人の高校生を紹介します。力強いジャンプに華麗な滑り。幼い頃から一緒に練習してきた仲良しコンビ。リンクの上で共に汗を流しながらフィギュアスケートに励んでいます。 オリンピックでの日本のメダルラッシュが記憶に