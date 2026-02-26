資料マスク 岡山市は26日、中学校1校で11人がインフルエンザとみられる症状で欠席し、学級閉鎖になったことを明らかにしました。 岡山県は、2025年11月28日、県下全域にインフルエンザ警報を発令し、マスクの着用や手洗いなどを呼び掛けています。