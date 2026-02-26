バーミンガム・シティが岩田智輝のプレー集を公開したイングランド2部バーミンガム・シティは2月25日、公式X日本語版にノリッジ・シティ戦に先発した元日本代表MF岩田智輝のプレー集を公開した。クラブ公式は「この一戦も、欠かせない存在」と絶賛した。この試合に先発した岩田はボランチでフル出場し、2-1の勝利に貢献した。動画内では抜群のポジショニングの良さで相手の起点を潰し、攻めれば正確な浮き球パスでチャンスを演