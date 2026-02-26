テレビ東京のショートドラマ国際共同制作、第2弾作品『いじめられサラリーマンの華麗なる逆襲ーその正体は、伝説の会長ー』（主演：中村優一）の追加キャストが26日、発表され、石井一彰、風吹ケイ、山口竜央、喜内優心、野田孝之輔の5人が出演する。【場面写真】これは過激！谷間を強調したドレスで登場する風吹ケイ本作は中村が主人公・佐藤大和を演じる。大和は底辺サラリーマンとして会社から、そして妻からも虐げられ生き