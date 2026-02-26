2026年最新の「生成AI活用に関する調査」で、ビジネスパーソンの多くが生成AIを情報収集ツールとして活用している実態が明らかになった。株式会社日経BPコンサルティングが2025年11月に全国の20歳代〜60歳代の企業勤務者1,000人を対象に実施したアンケートによると、生成AIを情報収集に利用している層のうち、約75％が「生成AIだけで情報収集を完結できる」と感じている と回答した。これは、生成AIが日常のビジネスシーンにおけ