Ｊ１清水は２５日、三保グラウンドで２８日のＧ大阪戦（パナスタ、午後３時開始）に向けた調整を行った。開幕から３試合連続フル出場中のチーム最年長ＤＦ吉田豊（３６）は、連勝に向けて貢献することを誓った。１７日に３６歳を迎えた吉田だが、自陣でのボール奪取や積極的な攻め上がりなど、左サイドで開幕から変わらぬ運動量を披露し続けている。「監督やスタッフに『起用してよかった』と思ってもらえるプレーをしなければ