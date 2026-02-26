セガ フェイブが展開する「アクぬい」シリーズから『パペットスンスン』デザインの「アクぬいCollection パペットスンスン」が登場。「スンスン」「ノンノン」「ゾンゾン」がかわいい、アクリルスタンド×ぬいぐるみの新感覚コレクショングッズです☆ セガ フェイブ「アクぬいCollection パペットスンスン」 価格：1,980円（税込）※ブラインド仕様発売予定日：2026年3月19日(木)セット内容：ぬいぐるみ×1体自