中国鉄路ハルビン局集団の綏芬河駅で行われた貨物の積み替え作業。（２０２５年１２月１０日、ドローンから、ハルビン＝新華社配信／曲芸偉）【新華社北京2月26日】中国とドイツは国交樹立からの50年余り、絶えず経済・貿易協力を深化させてきた。中国税関総署が25日に発表した2025年の両国のモノの貿易額は前年比5.2％増の1兆5100億元（1元＝約23円）だった。伸び率は中国の貿易全体を1.4ポイント上回った。うち、ドイツへの輸