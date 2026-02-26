浦和のマチェイ・スコルジャ監督が２６日、ホーム開幕となる鹿島戦（２８日・埼スタ）に向けた会見に臨んだ。ここまで３試合で、２勝１敗（ＰＫ負け）の勝ち点７で東地区の２位につけ、同じく勝ち点７の３位で、昨季王者の鹿島をホームに迎える。「次は去年のチャンピオンに対しても、（過去３戦と）同じように、高い強度でハイプレスをかけていきたい。ここまでの相手より、さらに難しい試合になると思うが、相手が強いからとい