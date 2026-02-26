俳優の田中美里（49）が26日、都内で行われた『映画 冬のソナタ 日本特別版』（3月6日公開）トークイベント付き特別先行上映に登場。チェ・ジウの吹き替えを務めていた際に2キロ痩せたことを明かした。【集合ショット】素敵！笑顔をみせる田中美里＆ユン・ソクホ監督当時20代だった田中。声優をするのも初めてだったと言い、苦戦したことを振り返った。チェ・ジウの声に合わせられず、何度も取り直したという。「舞台のよう