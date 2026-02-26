俳優の吉田鋼太郎が26日、都内で開催された『ファミリーマート45周年プロジェクト発表会／おむすびキャンペーン新商品発表会・試食会』に出席。吉田は八木莉可子と共に5年間同社のCMキャラクターを務めている。イベントでは八木と2人で、アパレルなどを取り扱っている同社オリジナルブランド「コンビニエンスウェア」について語った。【写真】やさしい世界…吉田鋼太郎のマイクフォローをする八木莉可子イベント冒頭で吉田は「