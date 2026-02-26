東京都によると、麻疹（はしか）への感染が確認された都内在住の４０歳代男性が２０、２１日、東京・羽田―福岡空港間を往復する日本航空機に客として搭乗し、不特定多数と接触した可能性のあることが判明した。男性が乗ったのは、２０日午前の羽田発福岡行き日航３１３便と、２１日夕の福岡発羽田行き日航３２２便。男性に海外渡航歴はなく、１９日に発熱の症状などで医療機関を受診していた。その後、ＰＣＲ検査を受け、２４