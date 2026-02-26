ＩＭＰ．の絶対的センターとして人気を誇る佐藤新が、ＨＢＣテレビ「今日ドキッ！」の人気企画「ベタな旅人トラベター」に出演。冬の富良野観光を満喫した。昨年６月の放送に続き、再び“へそまち”こと富良野を訪れた佐藤。「富良野に帰ってきましたね」と感慨深げに語り、前回体験した「でっかいアスパラを取ったこと」を即座に思い出すなど、冒頭から無邪気なキャラクターを全開にさせた。最初に向かったのは地元のお土