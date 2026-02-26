自民党の「インテリジェンス戦略本部」は26日、国の情報収集・分析能力の抜本的強化に向け、国家情報局を創設することなどを柱とした政府への提言をまとめました。国の情報収集・分析能力の強化は高市政権の目玉政策の1つです。提言では、厳しく複雑化する安全保障環境の中で「自律的な戦略判断を可能にする体制構築が急務だ」と強調しています。その上で具体策として、現在の「内閣情報調査室」を格上げする形で「国家情報局」を