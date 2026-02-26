出張の準備をするたびに、なぜか忘れ物をしてしまう飼い主さん。思わぬ理由が愛おしすぎると、Instagramで注目されています。投稿したのは、ペキニーズのコジローくんと暮らす「ペキニーズのコジロー（小二郎）」さん。投稿から3.2万回以上再生され、「たまらないです」といったコメントが寄せられています。 【動画：出張の準備をすると、毎回『靴下とパンツ』を忘れてしまう男性→『まさかの原因』】