株式会社ビームスが展開する、日本の魅力を国内外へ発信する事業「BEAMS JAPAN（ビームス ジャパン）」が10周年を迎える2026年春、京都・祇園に常設店「BEAMS JAPAN GION（ビームス ジャパン 祇園）」を3月7日（土）にオープンします。Courtesy of BEAMS同店は、国内外から多くの観光客が訪れる京都・八坂神社前、四条通りに面した「漢検 漢字博物館・図書館（漢字ミュージアム）」1階に出店。京都の企業である株式会社iinaと共に