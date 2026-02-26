歌手でタレントの早見優が25日に自身のアメブロを更新。ジャズシンガーの豊田チカとのジャズライブに向けたリハーサルの様子を報告した。この日、早見は「昨日は、豊田チカさんとご一緒させていただくジャズライブのリハーサルでした」と報告し、豊田について「今回が初めてのご対面」と説明。「とても素敵な方で、お話は楽しく、そして歌い始めると一瞬で空気が変わる…スキャットとか、本当にカッコイイ！」と絶賛し「今回ご一緒