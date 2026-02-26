お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が25日に自身のアメブロを更新。次男・誠八くんが遠足のために弁当を手作りしたことを報告した。この日、小原は「はっちゃん いつもより少し早起きしました！」と報告し「眠いけどおむすびにぎる！」と誠八くんの写真を公開。「友達が手作り弁当にするというから自分もと、なりました」と経緯を説明し「いつもと違って寝起きがめっちゃよかったです笑」と誠八くんの様子を明かした。続けて