大相撲の大関・琴桜（佐渡ケ嶽）が２６日、大阪・東大阪市の二所ノ関部屋へ出稽古に出向き、横綱・大の里（二所ノ関）と三番稽古（同じ相手と相撲を取る）を行い、計１２番相撲を取った。４勝８敗と負け越したが、するどい立ち合いから横綱を押し出す場面もあった。「まずは体がどれだけ動くかという確認もあった。そこをふまえて、内容にこだわっていけたかなと思う。序盤からしっかりと集中して取れたので、あとはここから場