テレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜・午前１０時２５分）は２６日、ミラノ・コルティナ五輪でフィギュアスケートペアで日本勢初の金メダルに輝いた「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）について取り上げた。りくりゅうは２５日放送の同局系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）に生出演。番組では出演時の映像とともに２人のインタビューを紹介。また２５日に都内で行われ